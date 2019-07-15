Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату

На Ровенщине кандидату в нардепы от ВО "Свобода" Владимиру Ткачук прикрепили к авто страйкбольную гранату. Полиция решает, открывать производство.
О заминировании машины сообщила сама партия, впоследствии информацию подтвердили правоохранители.
О гранату на ручке автомобиля Peugeot 5008 и разбито лобовое стекло сам Ткачук узнал от соседей.
"Вокруг машины на земле - гильзы, похоже что стреляли по лобовому", - отметил свободовец.
Полиция уточнила, что принадлежит автомобиль жене Ткачука, впрочем пользуется ею именно кандидат в депутаты.
Гранату отправили на экспертизу, сейчас выясняют, вносить данные о хулиганстве в ЕРДР.
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10 июля в Киеве напали на нардепа Борислава Березу, который сейчас баллотируется в Совет по 213-м мажоритарном округе на Троещине. Во время встречи с избирателями неизвестный разлил на Березу слезоточивый газ. Полиция сразу задержала нарушителя.
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