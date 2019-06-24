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понедельник, 24 июня 2019 17:55

Кандидатом в депутаты от команды ЗЕ выдвигается партнер судимого экс-нардепа - документы

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Кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" по 101 одномандатному округу выдвинут Юрий Кузбит, который является партнером по бизнесу экс-нардепа Александра Шепелева, обвиняемого в серии заказных убийств и находящегося в бегах.

Об этом сообщил у себя на странице Facebook кандидат в депутаты ВРУ Дмитрий Меленевский.

"Ни для кого не секрет что я хотел идти в депутаты от "Слуги народа", но меня не взяли в списки. Но проблема не в том, что мне отказали, а в том, что взяли в команду ЗЕ откровенных преступников. Сейчас в списках мажоритарщиков от Команды ЗЕ по 101 округу фигурирует Юрий Кузбит - партнер по бизнесу беглого убийцы. Он выступил на защиту убийцы и был его адвокатом во всех судах! А убийца, о котором идет речь - в прошлом нардеп Александр Шепелев", - пишет он.

Экс-нардеп Шепелев обвиненный в серии заказных убийств, отмывании денег, организации сети конвертационных центров, а также завладением денег в особо крупных размерах, был обвинен в государственной измене и сейчас находится в Российской Федерации. По сведениям СМИ, он находится под защитой ФСБ РФ и поэтому не передается украинским правоохранительным органам.

"Как могло такое случиться, чтобы Служба безопасности президента Зеленского, Служба безопасности партии Слуга народа, смогла пропустить такого человека как Юрий Кузбит? Если такая служба безопасности у президента Зеленского, то я представляю, как будет с безопасностью во всей Украине", - добавил Меленевский.

 
 
 
 
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