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пятница, 01 марта 2019 15:34

Кандидат в президенты "забыл" указать в декларации почти 1 млн грн

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Кандидат в президенты &quot;забыл&quot; указать в декларации почти 1 млн грн
Бывший регионал Евгений Мураев не указал в декларации почти 1 млн грн своего статуного взноса. Фото: serpom.org.ua

Народный депутат Евгений Мураев не указал в декларации 950 тыс грн взноса в уставный капитал предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Национального агентства по предупреждению коррупции.

Евгений Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества. "Уменьшил" его на 950 853 грн.

Нардеп недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.

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Нарушение также обнаружили и у судьи Святошинского районного суда Киева Ивана Бандуры.

Бандура не указал в декларации финансовые обязательства перед другим физическим лицом в сумме $50 000, а также недостоверно указал сумму дохода жены.

"Обоснованный вывод о выявленных признаков уголовного преступления - декларирование недостоверной информации направлено в Национальный антикоррупционного бюро", - сообщают в НАЗК.

14 февраля НАЗК установило, что народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич за 2016 не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще 5 объектов - 4 квартир жены и своего земельного участка.

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Дата
01
марта

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