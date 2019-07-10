Кандидат в нардепы Краснов попал в новый скандал с фейковым соцопросом

На прошлой неделе, команда кандидата в нардепы, депутата горсовета Днепра Загида Краснова опубликовала так называемый соцопрос, в котором назвала его лидером гонки на 25 избирательном округе.

Как выяснили журналисты, это "исследование"в пользу Загида Краснова было сделано от имени псевдосоциологических и несуществующих организаций.

Речь идет о так называемом "Международном аналитическом центре социологии", который якобы проводил соцопрос по заказу так называемой "Фундации восточноевропейских инициатив (Словакия)".

Журналисты издания ТЕКСТИ.org.ua включили эту организацию в "черный список" псевдосоциологических фирм, поскольку она еще в 2016 году неоднократно публиковала скорректированные в пользу Загида Краснова данные на довыборах в парламент по 27 округу в Днепре.

По сведениям украинского сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний "Опендатабот"этот "Международный аналитический центр…" является на самом деле частным предприятием, зарегистрированным на некоего Лозового Алексея Вячеславовича.

Человек с именем Лозовой Алексей Вячеславович еще в 2017 году разместил резюме на одном из сайтов, специализирующемся на поиске работы. Как указано в резюме, работал он в общественной организации "Громадська Сила", Днепр.

В качестве опыта Лозовой указал: "организация праздников, проводить и курировать соцопросы, курировать процесс во время выборов, участие в выборах, работа за компьютером" (язык и орфография сохранены).

Там же указано образование владельца фирмы по организации фейковых соцопросов: Национальная Металлургическая академия Украины, специальность "Материаловедение и обработка металлов, обработка металлов давлением, прокатчик".

Поиск в социальных сетях помогает обнаружить "металлурга-социолога". Им является член команды Загида Краснова: Алексей Лозовой выставлял фотографии с другими помощниками нынешнего скандального депутата горсовета и агитировал за своего шефа в Facebook.

Также был организован поиск по поводу "Фундации восточноевропейских инициатив (Словакия)", по заказу которой якобы проводилось исследование. Сведения про ее деятельность или членов полностью отсутствует. Чем "Фундация" занимается в Украине и чем ее привлек 25-й избирательный округ Днепра осталось неизвестным. "Засветилась" эта "фундация" только при озвучивании фейковой социологии в пользу Загида Краснова.

Озвучили "поддельные данные" социолог Сергей Штепа и политический эксперт Юрий Гаврилечко, которые приехали для презентации в Днепр.