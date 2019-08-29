Кандидат на замену Супрун отказался возглавить МОЗ

Сесть в министерское кресло может экс-руководитель Одесской ОГА Максим Степанов. Фото: https://sbu.ua

Председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко отказался от предложения возглавить Министерство здравоохранения.

Министерское кресло в новом правительстве могут отдать бывшему руководителю Одесской ОГА Максиму Степанову, сообщает LB.ua.

Петренко рассказал, что встречался с президентом Владимиром Зеленским, и во время встречи ему предложили стать министром здравоохранения.



"Однако в ходе разговора мы пришли к общему выводу, что первая линия изменений и основные задачи в системе в ближайшие два года стоят именно перед Национальной службой здоровья ... Поэтому было принято решение, что я буду сейчас более полезным на посту главы НСЗУ ", - сказал Петренко.

По данным источников LB.ua, основным кандидатом на должность министра здравоохранения является экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов. Его уволил экс-президент Петр Порошенко между первым и вторым турами президентских выборов.

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Ранее сообщалось, что президент Украины предложит назначить на должность премьер-министра заместителя председателя Офиса президента Алексея Гончарука.