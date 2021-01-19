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среда, 20 января 2021 00:07

Кандидат на пост госсекретаря США выразил свою позицию относительно летального оружия для Украины

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Кандидат на пост госсекретаря США выразил свою позицию относительно летального оружия для Украины
Блинкен за предоставление летального оружия Украине. Фото: Reuters

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации Байдена предоставить летальное оружие Украине.

"Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине", сказал он в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона во время слушаний в Сенате США, передает "Укринформ".

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно - это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия", - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.

"Продолжаете ли вы не разделять позицию о предоставлении этого оборонительного оружия? А считаете ли, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?", - спросил Джонсон.

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В ответ Блинкен напомнил, что высказал свою позицию еще три года назад в публикации The New York Times, и продолжает придерживаться ее.

Блинкен более 20 лет является соратником Байдена. За президентства Барака Обамы его повысили до заместителя госсекретаря. С 2002-го по 2008 год, то есть во времена президентства Джорджа Буша-младшего, Блинкен руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который тогда возглавлял Байден.

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