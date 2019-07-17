Кандидат Маляревич задекларировал целый автопарк

Кандидат в нардепы Олесь Маляревич внес в декларацию более 7 ценных иномарок. Фото: Лица ВКонтакте

Кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №214 от партии "Европейская солидарность" Олесь Маляревич оказался владельцем целого парка ценных иномарок.

Согласно данным общественного движения "Честно", что проанализировал декларации депутатов Киевсовета Олесь Маляревич занимает почетное третье место среди депутатов-любителей роскошных автомобилей.

В автопарке народного избранника есть RangeRover, Audi A8, Mercedes, Chevrolet, Nissan, а также два Lexus. И это не считая автомобилей, оформленных на жену Маляревича или других его родственников.

Также в имущественной декларации Маляревича указаны четыре паркоместа. Кроме того, он обладает несколькими гаражами большой площади.