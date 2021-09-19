Каналы Ахметова, Коломойского и Пинчука больше всего показывают партию Тимошенко

Телеканалы, которые связаны с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком больше всего среди партий предпочитают "Батькивщину" Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствует статистика проекта VoxCheck

Аналитики проекта промониторили с 1 января по 31 декабря 2020-го самые большие политические ток-шоу на информационных телеканалах. В частности речь идет о "Свобода слова" на ICTV, "Пульс" на "112 Украина", "Украинские формат" на NewsOne, "Право на власть" на "1+1", "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".

Очень заметно, что ТВ каналы отдавали предпочтение тем или иным партиям, не удивительно, учитывая структуру их собственности, говорится в исследовании.

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Исследование проводили для составления рейтинга манипуляторов и лжецов. Выбирали тех политиков, в выступлениях которых смогли выделить не менее 10 фактологических цитат за указанный период - те, которые можно проверить.

Из таблицы следует, что на телеканале "Украина" Ахметова, в частности в программе "Свобода слова Савика Шустера", ICTV Пинчука и "1+1" Коломойского наибольшая доля "Батькивщины".

Президента Владимира Зеленского больше всего показывал канал Ахметова.

Больше всего "Голоса" показал канал Пинчука, "За будущее" - канал Коломойского.

Телеканал "Украина 24" Ахметова в сентябре закрыл первый сезон еженедельной информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация".