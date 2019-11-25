Канада может снять санкции с Портнова. Вопросы по ГПУ - СМИ

В этом году Канада продлила санкции в отношении Януковича. Фото: ukrinform.ua

Если Генпрокуратура Украины не сообщит правительство Канады о наличии оснований для продолжения санкций против бывшего заместителя Администрации Януковича Андрея Портнова, то с него их снимут.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", ссылаясь на источники в правительстве Канады.

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили изданию собеседники.

Основанием для возможного пересмотра санкций стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)

На запрос адвокатов Портнова Кизь выдал письмо, где утверждалось, что "относительно Портнова не проводится досудебных расследований и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Экс-заместитель генпрокурора также проинформировал посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады о том, что "по состоянию на 29 июля юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционный списке отсутствуют".

Источники в канадском правительстве объясняют: в случае, если новое руководство ГПУ не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно в кратчайшие сроки должно проинформировать об этом Канаду.

Санкции против Андрея Портнова наложили 5 марта 2014 года после того, как Генеральная прокуратура направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо. Тогда сообщили, что "правоохранительными органами Украины был предпринят ряд уголовных производств, совершенных чиновниками", среди которых - Андрей Портнов. В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.