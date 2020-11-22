Канада и Великобритания договорились продолжить свободную торговлю после Brexit

В прошлом году оборот товаров между странами достиг 29 млрд канадских долларов. Фото: Pixabay

Канада и Объединенное королевство заключили временное соглашение о продлении свободной торговли после выхода Великобритании из торговых соглашений ЕС.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ.

"Министры торговли Канады и Великобритании объявили об успешном завершении переговоров по Соглашению о продлении торговли между Канадой и Великобританией - временного договора, который будет действовать пока Канада и Объединенное королевство вести переговоры по всеобъемлющей соглашения о свободной торговле", - заявили в канадском МИД.

В ведомстве пояснили, что учитывая выход Великобритании из ЕС, торговля между Канадой и Объединенным королевством с 1 января следующем году не будет покрываться всеобъемлющей экономической и торговой сделке (СЕТА), заключенному между Канадой и Евросоюзом.

В МИД добавили, что соглашение о продлении торговли "предоставит стабильность и предсказуемость предпринимателям, экспортерам и рабочим как в Канаде, так и в Объединенном королевстве".

Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 и с начала следующего года на нее больше не будет распространяться действие всеохватывающее экономической и торговой сделки между Канадой и ЕС. При этом Объединенное королевство остается крупнейшим экспортным рынком для Канады в Европе и пятым в мире. В прошлом году оборот товаров между странами достиг 29 млрд канадских долл (около 22 млрд долл США).