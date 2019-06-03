Каменской депутат Усачев отказался от мандата, не желая банкротить город

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6345
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 882
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4177
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2880
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2556
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2376
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3321
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1440
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7470
Фото
Все фото
8
5
10
20
4
Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседания - фото
Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседания - фото
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 306
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 747
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3321
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30709
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1008
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 13:27

Каменской депутат Усачев отказался от мандата, не желая банкротить город

  Комментировать
Каменской депутат Усачев отказался от мандата, не желая банкротить город
Бывший депутат горсовета Каменское от ВО "Батькивщина" Олег Усачев заявляет, что город Каменское - банкрот. Фото: 112 Украина

Городу Каменское угрожает долговой и коммунальный коллапс.

Об этом заявил бывший депутат горсовета Каменского от ВО "Батькивщина" Олег Усачев, сложивший с себя депутатские полномочия в знак протеста против политики городских властей. Являясь юристом и арбитражным управляющим Усачев настаивает, что Каменское – банкрот! При доходной части бюджета примерно в 2,6 млрд гривен, долговая нагрузка в 1,8 млрд грн непосильная ноша для Каменского.

"Как специалист в области финансового права, я должен констатировать факт: город Каменское – банкрот, хотя, к сожалению, абсолютное большинство депутатского корпуса и мэр города не в состоянии этого осознать", - констатирует Олег Усачев.

Свою позицию бывший депутат от "Батькивщины" обосновывает, опираясь на Закон Украины "Про восстановление платёжеспособности должника или признание его банкротом", постановлением Большой палаты Верховного Суда Украины от 04.09.2018г. по делу №923/1297/14. А также позицией Европейского суда по правам человека, решения которого являются для Украины источником права.

Согласно закону, учредитель несет субсидиарную ответственность за доведение субъекта хозяйственной деятельности до банкротства. После вступления 21.10.2019 в действие нового кодекса о банкротстве горсовет Каменского ожидает арест счетов по субсидиарной ответственности по доведенным до банкротства коммунальным предприятиям - КП "Городской водоканал", КП "Трамвай", и многим другим... Кроме того, неминуемо последует остановка ТЭЦ и срыв отопительного сезона. Поскольку юристы Государственной фискальной службы, НАК "Нафтогаза" и ТЭЦ обратятся в суд о возврате имущества и взыскании с городского совета Каменского всей задолженности КП "Теплосети".

Не спасут даже 25 новых котельных, в отношении которых существуют подозрения, что КП "Теплосети" незаконно дотирует их энергоносителями за счет городского бюджета.

"Сегодня городская власть довела коммунальное хозяйство города до такого состояния, что практически все коммунальные предприятия являются должниками. Согласно закона, в следствие исков, инициированных кредиторами, будет произведен арест счетов городского совета. На принятие и исполнение судебных решений потребуется немало времени, которого у Каменского нет. Фактически это приведет к тому, что зимой 2019-2020 года город будет полностью парализован", - заявляет Усачев.

Усачев считает ненормальной ситуацию, когда "город деградирует: рушится коммунальная сфера, растут тарифы, сокращаются рабочие места… Зато "смотрящие" за бюджетными потоками получают возможность приобрести пятую по счету иномарку".

Юрист аргументировано доказывает - городская власть зря рассчитывает, что деньги, выкачанные через "мутные схемы" из коммунальных предприятий-банкротов, навсегда осядут в карманах частных лиц, а правовая ответственность по этим схемам не наступит. В качестве прецедента он приводит решение Верховного Суда Украины (Большой палаты), который в аналогичной ситуации возложил субсидиарную ответственность на городской совет Херсона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменской депутат Усачев отказался от мандата, не желая банкротить город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 75819
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 39889
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 18363
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18162
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15120
Политика
Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий
Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий Просмотров: 162
Переговоры с Россией надо "начинать с чистого листа" - Тимошенко
Переговоры с Россией надо "начинать с чистого листа" - Тимошенко Просмотров: 1107
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря Просмотров: 3259
Россия пытается манипулировать судом - Зеркаль
Россия пытается манипулировать судом - Зеркаль Просмотров: 603
"Спільна справа" и "Сила права" объединяются, чтобы противостоять российскому реваншу - Данилюк
"Спільна справа" и "Сила права" объединяются, чтобы противостоять российскому реваншу - Данилюк Просмотров: 351
Больше всего комментируют
14
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 5327
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua