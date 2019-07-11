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"Какого черта мы это позволяем?" - Притула о пропагандистском фильме с Путиным на "112 Україна"

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&quot;Какого черта мы это позволяем?&quot; - Притула о пропагандистском фильме с Путиным на &quot;112 Україна&quot;
Украина сдерживает агрессию РФ, а центральный телеканал внутри страны показывает российскую пропаганду, говорит Сергей Притула.

Если телеканал в Украине начинает транслировать российскую пропаганду, его мгновенно надо лишать лицензии. Для этого нужно менять законодательство.

Об этом сказал комик и волонтер Сергей Притула в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

"На "112 Україна" анонсировано показ фильма Оливера Стоуна. Главные герои - Медведчук и Путин. И это будут показывать на общенациональном украинском телеканале. Стоуну не удивляюсь, это уже не первый его опыт работы на российскую пропаганду. Какого черта мы позволяем на украинском канале показывать это? Вот вопрос. Реагировать надо заранее. Только такая информация появляется, Нацсовет должен реагировать молниеносно. И объяснять. Ребята, если это выходит в эфир, завтра ваш канал прекращает вещание.

Прошу не забывать, что страна находится в ситуации военной агрессии Российской Федерации", - заявил Притула.

"Этот телемост, который хотели сделать, между NewsOne и "Россия 24", это не что иное, как просто плевок в лицо всем украинцам и государству Украина в целом. Точки над и расставлены давно. Россия - открытый агрессор. Кремль для нас - это зло . "Россия - 24" - пропагандистский канал. О чем нам общаться с теми людьми, которые приходят на нашу землю и нас убивают, благодаря тому же каналу.

Я общался с генпродюсером NewsOne Василием Головановым, который сказал, что в эфире этого телемоста не предвиделось присутствие политиков. Сказал, что с той и нашей стороны должны быть артисты, спортсмены, деятели культуры. Но я очень хорошо помню, как в 2014 году представителями российской "культурной общности" в количестве 400 человек была подписана петиция в поддержку действий президента России Путина по аннексии Крыма. Поэтому нам с ними не о чем говорить, пока они не извинятся, раскаются и не уберут свои войска", - сказал он.

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Скандальный фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе покажут на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

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