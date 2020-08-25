Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента

Нардепы соберутся сегодня, в 11:00. Фото: pixabay.com

Верховная Рада собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в Госбюджет на 2020 год.

Нардепы соберутся сегодня, в 11:00, говорится в повестке дня парламента.

Кроме изменений в Госбюджет, депутаты рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

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Ранее глава Рады Дмитрий Разумков заявлял, что принятие закона о Государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной Рады, которая начнется 1 сентября. По его словам, Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.

Внесение изменений в Госбюджет связано с запланированным повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Чтобы повысить минимальную заработную плату и должностной оклад бюджетникам, нужно выделить 4 млрд грн. Почти половина этой суммы - дополнительные расходы на зарплаты в области образования. Еще треть - на выплаты в сфере здравоохранения.