Какие решения Рада примет в первый день работы - информация с Банковой

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Во время первого заседания новой Верховной Рады на рассмотрение вынесут законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает "Укринформ".

О том, будут ли изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Рябошапка сказал, что эти изменения будут приоритетными. И законопроект об этом будет первым, который примут в первый же день работы Рады.

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Изменения в УПК будут касаться "исправления проблем, которые существуют и препятствуют работе следственных органов, а также улучшающие положение подозреваемых и обвиняемых".

Также Рябошапка заверил, что изменения в УПК будут предусматривать ликвидацию так называемых поправок Лозового.

Выборы 21 июля, по предвварительным подсчетам, заводят в парламент 5 партий - президентскую "Слугу народа", "Оппозиционную платформу - За жизнь" Медведчука-Рабиновича, "Батькивщину" Тимошенко, "Европейскую солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука. В парламент не попадает партия Олега Ляшко, "Самопомощь" и еще с десяток мажоритарщиков, которые проработали в Раде не один созыв.