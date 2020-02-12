Какие перспективы открылись для Украины после визита еврокомиссара

Неизменной остается позиция ЕК по поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил Варгеи Фото: facebook.com/PMHoncharuk

11-12 февраля в Киеве прошли переговоры с украинским правительством комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливера Варгеи.

Киев по итогам переговоров рассчитывает на подписание нескольких соглашений с ЕС в этом году, пишет ТСН.

Визит Оливера Варгеи в Киев стал первым его визитом в государства-участники "Восточного партнерства" после назначения на должность и изменения состава Еврокомиссии.

"Это свидетельствует о важности, которую мы предоставляем Украины", - сказал Варгеи.

По его мнению, реформы в Украине продолжаются успешно, прогресс в воплощении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. За последние годы товарооборот между сторонами, напомнил еврокомиссар, увеличился на 60%.

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Еврокомиссии будет продолжаться. Ее целью является рост экономики и увеличение рабочих мест, в том числе в областях, которые охватывает "Европейская зеленая соглашение": в энергетике, транспорте, сфере связи, образовании. По его мнению, поддержка ЕС способствовать поступлению прямых иностранных инвестиций в Украину.

"Мы будем совместно работать над улучшением бизнес-среды, обеспечением верховенства права, искоренением коррупции и олигархического влияния", - добавил Варгеи.

Пристальное внимание Еврокомиссии при сотрудничестве с Киевом, по его словам, будет приковано к синхронизации технических стандартов, свободы прессы и соблюдения прав нацменьшинств.

Неизменной остается позиция ЕК по поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил Варгеи.

Итогом визита Варгеи стало подписание соглашения о предоставлении европейской помощи на новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро.

"Цель нашего правительства - оцифровать 100 процентов государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80 процентов самых популярных государственных услуг", - сказал Гончарук.

Он выразил надежду на подписание с ЕС соглашения об общем авиационном пространстве до конца этого года, а также пообещал приложить усилия по отказу от "грязной энергетики", что является одним из приоритетов государств Евросоюза.

Значительной частью переговоров с еврокомиссаром Гончарук назвал подготовку к подписанию Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, более известной как "промышленный безвизовых". В последние годы Киев сделал достаточно много для гармонизации технических стандартов и сертификации промышленной продукции по европейским правилам.

"Мы рассчитываем на серьезный прогресс в АСАА уже в этом году и выйти на подписание в ближайшие годы", - сказал Гончарук.

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Варгеи отметил, что сначала следует изучить, насколько украинские стандарты совместимы с европейскими, а уже потом выходить на процедуры формального подписания соглашения.

"Законодательство ЕС по техническим стандартам является крупнейшей и самой сложной частью европейского законодательства. Я надеюсь перейти на эту следующую стадию в этом году. Но это, поверьте мне, будет очень и очень успешный результат, потому что это очень и очень сложные вещи", - отметил еврокомиссар.

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи заявлял, что к странам, которые не будут выполнять заявленных реформ, даже могут применять санкции.