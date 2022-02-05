Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых

"Депутаты не привыкли, что они прикосновенны. Все еще чувствуют себя выше других", – говорит Кирилл Сазонов. Фото: УНН

Публичные скандалы по поводу нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых, баллотировавшихся от "Слуги народа", показывают, что народные избранники все еще чувствуют себя выше других. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Кирилл Сазонов.

"Дела по депутатам тянутся долго. Кто-то от следствия скрывается, например. Могут не появляться на допросы. Депутаты не привыкли, что они прикосновенны. Что они равны перед законом. Все еще чувствуют себя выше других", – говорит Сазонов.

Уголовные дела по скандальным "слугам" идут, но перспективы сложно оценить, добавляет политолог.

"По Трухину ситуация проста – как только узнали, что это народный депутат, дело передали в ДБР. Там пять месяцев непонятно чем занимаются. Не могут установить, был ли он за рулем. Хотели бы – установили. Думаю, дело дойдет до суда. Адвокаты будут отмечать то, что нет погибших. А материальный ущерб Трухин компенсирует", - говорит Сазонов.

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В деле Кузьминых, обвиняемого в коррупции, могут найти лазейку, добавляет политолог.

"Кузьминых находится в больнице, но адвокат не говорит, в какой именно. Поэтому его объявили в розыск. Хороший адвокат задаст вопрос: есть ли у нардепа возможность влиять на выигрыш тендеров? Чисто юридически таких полномочий нет. Но все мы понимаем, как на самом деле. Юридически – он обещал то, что выполнить не мог. Это значительно более легкая статья – мошенничество. За нее дают условно или с отсрочкой", – отмечает эксперт.

Тот "слуга народа", которого поймают в следующем, попадет под раздачу, говорит политолог.

"Будет активная реакция власти. Такой нардеп станет показательной жертвой. Это уже давно назрело и не пойдет во вред", – добавляет Сазонов.

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, объявили в розыск. Разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции по его исключению. Нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП с участием автомобиля Трухина. На кадрах видно, что нардеп пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.