Какие фракции голосуют в унисон с "Слугой народа" - ЧЕСНО

Чаще всего в унисон с фракцией в ноябре голосовала фракция "Голос" и группа внефракционных депутатов "За будущее".

Подсчитал данные движение ЧЕСНО.

"Голос" голосовал аналогично монобольшинству в 48% случаев, "За будущее" - 47%.

Также движение подсчитало, какие фракции активно участвовали в голосованиях. На первом месте "Голос", его депутаты голосовали "за", "против" или "воздержался" в 90% случаев (речь идет не о поддержке или не поддержке законопроекта / постановления, а участие в голосовании в целом).

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Реже всего в голосованиях участвовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 61% и группа мажоритарщиков "За будущее" - 62%.

15 ноября с фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова. Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосованиям.