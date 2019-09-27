Какие "фишки" Трампа использовала Зе! Команда

По мнению Федорова, глубокое таргетирования Зе! Команда использовала "на уровень глубже", чем Трамп. ФОТО: Facebook Владимира Зеленского

Команда Владимира Зеленского на выборах использовала инструмент глубокого таргетирования, который якобы способствовал победе Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Михаил Федоров, тогдашний руководитель диджитал-направления Зеленского, а ныне министр цифровой трансформации, вице-премьер.

"Мы достаточно плотно использовали глубокое таргетирование - с разными аудиториями говорили о том, что конкретно интересует конкретную целевую аудиторию. Это не было манипуляцией, это было больше трансляцией нашей конкретной программы. Мы говорили студентам - что мы делаем для студентов, пенсионеров - что мы делаем для пенсионеров".

"Все якобы говорят, что Трамп благодаря этой технологии выиграл. Но я не думаю, что он выиграл благодаря ей. Я не думаю, что мы выиграли благодаря этому".

По мнению Федорова, глубокое таргетирования Зе!Команда использовала "на уровень глубже", чем Трамп.

"И за гораздо меньшего бюджета смогли больше проработать, сегментировать целевую аудиторию. Не просто женщины, мамы, пенсионеры. А, например, мужчины 30-35 лет, работающих в Uber (мобильный сервис такси и доставки еды, работает в 67 странах мира - Gazeta.ua). Мы старались наиболее глубоко таргетироваться для того, чтобы наша коммуникация была точечной".

Во время разговора Трампа и Зеленского 25 июля президент США поздравил своего коллегу с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. На что Зеленский ответил, что кое-чему научился у Трампа.