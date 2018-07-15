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воскресенье, 15 июля 2018 14:40

Как украинские депутаты будут отдыхать летом

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Как украинские депутаты будут отдыхать летом
Народные избранники рассказали о своих планах на летний отдых, а также суммы, которые планируют потратить на него. Фото - pixabay.com

Народные избранники рассказали о своих планах на летний отдых, а также суммы, которые планируют потратить на него.

О географии курортов говорится в сюжете ТСН.

Испанию выбрала для себя и детей нардеп из Ровно Татьяна Острикова. Там она планирует пробыть несколько недель в августе, для отдыха уже забронировала квартиру.

"Дети будут ходить в специализированную школу, а я буду развлекать себя курсами испанской кулинарии. Научусь готовить паэлью", - надеется она.

Не отказалась бы от Испании и Елена Сотник, но четкого выбора между этой страной и Италией еще не сделала. А вот что точно хочет - это особого стиля релакса.

"Есть мода на органик-кантри-отдых. Там нет связи, живешь где-то на ферме, и это во многих странах", - пояснила депутат.

Александру Шевченко очень нравятся Италия, Франция и ОАЭ, но на отдых он отправится в другую страну.

"Я раньше не был в Хорватии, теперь это у меня цель", - признался он.

Бюджет этой поездки политик оценивает в $ 5-10 тыс.

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Не собирается экономить и Антон Киссе, хотя маршрутов у него немного.

"Болгария, только Болгария", - говорит он.

И объясняет, что имеет собственно жилье в этой стране, так и отдыхает там и питается блюдами от жены.

Сергей Рыбак же планирует поехать в тур по Италии, потому что кроме Милана и Рима нигде не был. Дней десять, надеется он. Маршрута он себе еще не представляет, как и расходов на это турне.

"Посмотрим, потому что если поехать в Сардинию, то это очень большие деньги, честный человек не может себе позволить", - говорит он.

Александр Дубинин отдых планирует иначе - в 5-звездочном отеле в Турции в конце августа. Потратить на это он хочет до $2 тыс. В том же направлении хочет отправиться и Артур Палатный.

"Сейчас выбираем отель в Кемере. Мы каждый год ездим", - говорит он. И объясняет, что путевки обходятся где-то в $ 4 тыс.

На парусные соревнования в ту же Турцию собирается и Виктор Романюк, но расходы планирует скромнее - до 2 тыс. евро.

Алексей Мушак едет с семьей и суммарно всех пятерых вместе с тещей готов заплатить $ 16 тыс. - именно столько ему обойдется 18 дней на турецком курорте.

Работники государственных шахт, уже 3 месяца не получают заработной платы, пожелали министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насаликк хорошего отпуска на Мальдивах.

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