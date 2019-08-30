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пятница, 30 августа 2019 17:32

Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
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28-летний Федоров из Запорожья стал самым молодым вице-премьером и министром в истории украинского правительства
Фото: tabloid.pravda.com.ua
Федоров отвечал за реализацию проекта "Государство в смартфоне": планируют все государственные услуги сосредоточить на одном сайте
28-летний Федоров из Запорожья стал самым молодым вице-премьером и министром в истории украинского правительства
Жена Михаила - Анастасия. Начали жить вместе 6 лет назад. За год поженились
28-летний Федоров из Запорожья стал самым молодым вице-премьером и министром в истории украинского правительства

29 августа в первый день работы новой Рады Михаила Федорова назначили главой Министерства цифровой трансформации. 28-летний Фёдоров из Запорожья стал самым молодым вице-премьером и министром в истории украинского правительства.

О назначении на должность министра Федоров написал в Instagram.

"Спасибо за доверие. Украина ждет цифровая трансформация. Государство раз и навсегда станет удобным онлайн-сервисом, без очередей и коррупции. Поехали!".

В 2013 году в 22 года Федоров основал digital-агентство, увеличивает продажи через рекламу в соцсетях. "Квартал-Концерт" был их клиентом.

Перед появлением в команде Зеленского Федоров занимался IT-бизнесом. Согласно его декларации, за 2018 год получил 4,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.

Федоров отвечал за реализацию проекта "Государство в смартфоне": планируют все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.

Жена Михаила - Анастасия. Начали жить вместе 6 лет назад. За год поженились. 2,5 года назад у них родилась дочь Маруся.

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Семья постоянно путешествует. На страницах Федоровых фотографии из Испании, Австрии, Франции, Греции. Накануне отдыхали в Нью-Йорке.

Михаил и Настя также имеют общее спортивное хобби - бокс. Есть лабрадор Шэрон и рыжий кот Веник.

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. За правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком народные депутаты проголосовали в четверг на первом заседании парламента.

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30
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