"Как Путин - х ** ло, так Зеленский - брехло" - у Порошенко ответили на обвинения в "зарабатывании на войне"

У Порошенко отреагировали на заявления Зеленского относительно "заработка на войне"

В партии "Европейская Солидарность" отреагировали на заявления президента Владимира Зеленского о том, что его предшественник на президентском посту Петр Порошенко якобы не был заинтересован в окончании войны и "зарабатывал во время нее деньги".

В пресс-службе партии сообщили, что расценили заявления Зеленского как "хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента". Выражение о "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает" в политсиле назвали русским нарративом.

"Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не президент. Война продолжается. Может, пора у себя "заробитчан поискать"? Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тысяч умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое. За разграбленный "антиковидний фонд" и большое крадівництво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины", - высказались в партии.

"Европейская Солидарность" официально заявила, что все обвинения, которые Зеленский озвучил "на канале Коломойского-Медведчука", "неправда от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник Петр Порошенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги. "Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки - это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко - ред.), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал президент.