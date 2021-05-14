Как продвигается организация встречи Байдена и Зеленского

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Фото: Reuters

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Работа идет сразу над двумя визитами. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - о том, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты. Так и, надеюсь, седьмой визит Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова, передает "Укринформ".

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Также она подчеркнула, что Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность появится раньше.

Сейчас отношения между странами развиваются очень интенсивно. Чувствуется поддержка от американских коллег на всех уровнях, добавила Маркарова.

Скоро состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак. Даты встречи президентов нет, но с обеих сторон есть "заинтересованность на высоком уровне".