Как попасть в партию "Слуга народа"

Партия Зеленского собирает сторонников. Фото: storage1a.censor.net

Претендентов в новосозданную партию "Слуга народа" будут отбирать по заявкам на официальном сайте.

Они должны пройти проверки на соответствие требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками, сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей... Находим многих из волонтерских кампаний, у нас есть более 600 тысяч человек зарегистрировались во время президентской кампании. Мы их подключаем. Запускаем проект "Лифт" - хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали", - сказал Корниенко.

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Он добавил, что из-за ограниченности во времени отбора кандидатов, "Слуга народа" введет их трехстороннюю проверку: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка и "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.

Отбор будет проходить в 4 этапа:

Поиск кандидатов будет происходить с помощью сайта, на котором можно будет оставить заявку на участие в отборе. Комплексная система безопасности проверка кандидатов на соответствие требованиям политсилы. Интервью с HR-агентством и руководством партии. Получение обратной связи о кандидатах.

Кандидаты должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в Верховной Раде. Съезд, на котором политсила представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии, должен состояться 8 июня.

Партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "БПП" Солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".