Как попасть в партию "Слуга народа"

Претендентов в новосозданную партию "Слуга народа" будут отбирать по заявкам на официальном сайте.
Они должны пройти проверки на соответствие требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками, сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.
"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей... Находим многих из волонтерских кампаний, у нас есть более 600 тысяч человек зарегистрировались во время президентской кампании. Мы их подключаем. Запускаем проект "Лифт" - хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали", - сказал Корниенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" продался России
Он добавил, что из-за ограниченности во времени отбора кандидатов, "Слуга народа" введет их трехстороннюю проверку: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка и "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.
Отбор будет проходить в 4 этапа:
Поиск кандидатов будет происходить с помощью сайта, на котором можно будет оставить заявку на участие в отборе. Комплексная система безопасности проверка кандидатов на соответствие требованиям политсилы. Интервью с HR-агентством и руководством партии. Получение обратной связи о кандидатах.
Кандидаты должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в Верховной Раде. Съезд, на котором политсила представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии, должен состояться 8 июня.
Партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "БПП" Солидарность".
Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".
Комментарии