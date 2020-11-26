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четверг, 26 ноября 2020 12:59

"Как можно скорее" - Аваков выступил за полный локдаун и назвал его срок

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&quot;Как можно скорее&quot; - Аваков выступил за полный локдаун и назвал его срок
Жесткий карантин в Украине может быть введен в ближайшие недели. Фото: УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за введение радикального локдауна в Украине на 3-4 недели.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Сейчас нужно решить вопрос с компенсациями для бизнеса и срочно усиливать карантин, считает министр.

"Моя точка зрения - необходимо вводить локдаун побыстрее продолжительностью 3 или 4 недели. Речь идет о системных и больших рисках для здоровья наших людей. Нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей каждый день".

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Украине не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации, заметил Аваков.

"У нас нет ситуации, чтобы где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково отрицательная. Я считаю, что заполненность больниц на 70 процентов - это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет - будет поздно реагировать. Поэтому действовать нужно прямо сейчас. Государству трудно. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски такие, что сейчас нужно принимать серьезные решения. Моя точка зрения - радикальный локдаун немедленно, не менее чем 3 недели".

Чиновник надеется, что до Нового года Украина будет выходить из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты.

В правительстве предлагают запланировать 2-недельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

С 25 ноября Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.

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