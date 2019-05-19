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воскресенье, 19 мая 2019 15:57

Как будет проходить инаугурация Зеленского: раскрыли детали

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Как будет проходить инаугурация Зеленского: раскрыли детали
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Фото: 5 канал

Появились подробности программы инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

Детали мероприятия опубликовала пресс-служба новоизбранного президента. Так, с 10:00 до 11:00 Владимир Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги украинскому народу.

Далее - с 11:05 до 11:20 президент примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага.

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После этого с женой Еленой Зеленской поприветствует глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

С 12:00 до 13:30 продлится встреча делегаций по случаю вступления на пост президента. Далее Зеленский проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента. Это займет приблизительно 2,5 часа.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде за то, что инаугурацию назначили на понедельник, 20 мая. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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