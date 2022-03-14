Кадыров намекнул, что он в Киеве

Кадыров написал, что он в Киеве. Фото: Корреспондент

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возможно находится уже в Киеве.

"С одной стороны Киева заходим мы, а с другой - старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух", - написал он в телеграмм.

Он написал, что украинская разведка хромает и считает, что иностранные инструкторы и военные советники обучали по устаревшей методике.

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Кадыров призвал сдаться, в противном случае пообещал "конец".

"На все воля Всевышнего!", – написано в аккаунте.

Глава региона РФ Чечни Рамзан Кадыров находится на территории Украины и поручил своим бандам похищать детей. "Три источника из РФ сообщили о возможном местонахождении Кадырова под Киевом – разведка ВСУ", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.