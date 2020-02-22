Кадровые назначения: еще один юморист стал государственным чиновником

Председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области стал Василий Гуменюк. Ранее участвовал в проектах "Лига смеха" в составе команды "Винницкие".

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Автор: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Гуменюка.

Документ опубликовали на официальном сайте от 20 февраля.

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Автор: patrioty.org.ua Юморист Василий Гуменюк участвовал в проекте "Лига смеха".

30-летний Василий Гуменюк родился в пгт. Ярмолинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Работает директором КЗ "Центр культуры и досуга". На последних парламентских выборах баллотировался кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа". Правда в парламент не попал.