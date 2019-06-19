Кабмин уволит половину местных чиновников

В следующем году чиновников ОГА и РГА сократят на 50%.

Кабмин решил сократить численность чиновников районных администраций на 50%. Решение было принято на заседании правительства в среду.

"Проблемы на местах создают районные чиновники, райгосадминистрации, а иногда и районные советы. Которые не дают возможности объединяться общинам, становиться сильнее. Децентрализацию проводим 4 года. Фактически сегодня встал вопрос, чтобы оптимизировать численность государственных чиновников.

Поэтому сегодня внес предложение правительства о сокращении количества районных государственных администраций на 50%. С 1 января 2020-го.

Но за исключением социальных служб и 2-х регионов - Донецкой и Луганской областей. Там работают военно-гражданские администрации. Все остальное должно быть оптимизировано", - заявил перед этим премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время, по сообщению "Інтерфакс-Україна", речь идет и о сокращении чиновников облгосадминистраций.

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В марте 2019-го безработными числились 340 700 человек. Это на 7,3% меньше, чем в феврале, сообщала Государственная служба статистики.