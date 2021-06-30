Кабмин собрался в футболках сборной Украины

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В Кабинете министров решили поддержать национальную сборную Украины, которая вчера прошла в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

В среду чиновники собрались на заседании в футболках сборной.

"Сегодня заседание Кабмина проходит в сине-желтых цветах. Весь состав правительства в футболках сборной", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль был под номером семь. Этот номер имеет атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко.

"Здравствуйте, уважаемые украинцы. Начинаем очередное заседание правительства Украины. Несколько слов о невероятном матче нашей сборной по футболу вчера. Украина - в одной четвертой финала Евро-2020. Это огромный успех сборной, тренерского штаба.

Поздравляю и благодарю ребят, тренеров за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за команду", - сказал премьер.

Министры аплодировали сборной. После этого перешли к рассмотрению правительственных вопросов.

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29 июня национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2: 1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Украина сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других 1/4 финала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.