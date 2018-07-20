Кабмин просят помочь семьям политзаключенных

В бюджете на 2018 год выделены средства на адвокатскую помощь заключенным в Крыму украинцам. Фото: shutterstock.com

Вице-спикер Ирина Геращенко и омбудсмен Людмила Денисова подали правительству запрос о выделении социальной помощи семьям украинских политзаключенных.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Нет никакого объяснения бездействию правительства в вопросах поддержки семей заложников и политзаключенных. Все эти годы им помогают волонтеры, добрые люди, бизнес, к которому мы обращаемся с просьбами, мы лично. В то же время в бюджете на 2018 год выделены средства на адвокатскую помощь тем, кого содержат в оккупированном Крыму, на поддержку семей...

Список политзаключенных есть в заявлении ВР, деньги заложены в бюджет, я с коллегами зарегистрировала несколько законодательных инициатив, как урегулировать этот вопрос соцпомощи на законодательном уровне. Но у нас с омбудсменом вопрос: почему правительство не может принять постановление и решить проблему за семь месяцев, почему им не болит? Направили совместный запрос и предложение на правительство и надеемся на решение этого вопроса", - написала Геращенко.

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Весной 2014 года, после начала вооруженной агрессии, Россия начала задерживать граждан Украины и создавать из них преступников для пропагандистского телевидения. Сейчас в российских тюрьмах незаконно удерживают более 70 украинских политзаключенных.