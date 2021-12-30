Кабмин принял новую программу обустройства границы с Россией и Беларусью

Действующая программа "Стена" заканчивается 1 января 2022 г. Фото: Укринформ

Кабинет министров утвердил новую программу по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд. грн.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сейчас действует проект "Стена", который был принят в 2015 году и заканчивается 1 января 2022 года. Новый проект будет действовать до 2024 года.

Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и была опубликована только 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для его выполнения 36,3 млрд. грн.

Отмечено, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.

Также отмечается, что благодаря обустройству границ удастся снизить расходы госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд грн в год.

Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.

После введения санкций Совета национальной безопасности и обороны против контрабандистов в государственный бюджет дополнительно поступило 71 млрд грн.