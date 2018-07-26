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четверг, 26 июля 2018 12:11

Кабмин поможет семьям политзаключенных - назвали сумму

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Кабмин поможет семьям политзаключенных - назвали сумму
Семьям находящихся в России политзаключенных помогут деньгами. Фото: открытые источники

Кабинет министров выделит по 100 тыс. грн семьями украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы примем сегодня решение о поддержке семей политических заключенных и выделим каждой семье по 100 тысяч гривен, потому что есть много затрат, много проблем, которые надо решать", - сказал он.

"Правительство всегда будет поддерживать семьи и все будет делать для того, чтобы оказывать поддержку в освобождении этих людей, которые абсолютно ни в чем невинные", - заверил премьер.

По 100 тыс. грн получают также освобожденные из плена украинцы, напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

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По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в Российской Федерации и еще более 40 - в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщали в МИД Украины.

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26
июля

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

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