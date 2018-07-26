Кабмин поможет семьям политзаключенных - назвали сумму

Кабинет министров выделит по 100 тыс. грн семьями украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Мы примем сегодня решение о поддержке семей политических заключенных и выделим каждой семье по 100 тысяч гривен, потому что есть много затрат, много проблем, которые надо решать", - сказал он.
"Правительство всегда будет поддерживать семьи и все будет делать для того, чтобы оказывать поддержку в освобождении этих людей, которые абсолютно ни в чем невинные", - заверил премьер.
По 100 тыс. грн получают также освобожденные из плена украинцы, напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
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По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в Российской Федерации и еще более 40 - в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщали в МИД Украины.
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