Кабмин определился со своим представителем в парламенте

Верещук была мэром Равы-Русской. Фото: kp.ua

Кабинет министров в Верховной Раде будет представлять "слуга народа" Ирина Верещук.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя Кабмина в Верховной Раде. Им стала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук", - сообщил нардеп.

Это подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина, опытная, с юридическим образованием. Сейчас мы под нее создадим команду, которая будет заниматься взаимодействием правительства и парламента", - сказал Гончарук.

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Ирина Верещук в 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской. С января 2016 года - президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Прошла в Верховную Раду под номером 29 в списке партии "Слуга народа".