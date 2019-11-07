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четверг, 07 ноября 2019 16:48

Кабмин одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020 - эксперт

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Кабмин одобрил &quot;перекошенный&quot; проект госбюджета-2020 - эксперт
Проект госбюджета на 2020 год остается "странно перекошенным" в сторону интересов олигархов, считает замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий

Кабинет Министров одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020, заявил замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

"Правительство утвердило бюджет-2020, теперь этот вариант должен пойти на второе чтение в парламент. К сожалению, бюджет до сих пор, после всех замечаний и возмущений экспертов, СМИ и общественности, остается странно перекошенным в сторону интересов олигархов. Особенно это странно после истории с закручиванием регулирования для ФЛП и обещаниями симметричных действий для крупного бизнеса. Министр финансов Оксана Маркарова так и не предложила нового подхода к работе с олигархами. То есть, ее все устраивает, она как специалист считает такой бюджет жизнеспособным и приемлемым для страны", – написал политолог.

Со ссылкой на собственные источники он сообщил, что в понедельник в Офисе президента состоялась встреча по вопросам наполнения бюджета.

"Президент потребовал от министра финансов увеличить бюджетные поступления за счет увеличения, в частности, рентной платы на добычу полезных ископаемых. О каких именно ископаемых говорилось и уточнял ли президент вообще – о нефти и газе речь или о железной руде – информации нет. Отдельно, говорят, также упоминалось увеличение налогообложения электронных средств для курения типа IQOS. Но текст бюджета не учитывает потенциальных поступлений ни от того, ни от того. В любом случае, ситуация вынуждает к обеспокоенности – будет ли из чего перекрывать потребности на выплату даже не повышенных пенсий и на строительство дорог? В существующем виде доходные статьи бюджета выглядят не слишком убедительно. Как и позиция госпожи Маркаровой по ограничению влияния олигархов", – резюмировал Голобуцкий.

Проект закона №2000 "О государственном бюджете Украины" на 2020 год был внесен в парламент 15 октября и принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению Кабмин должен был внести законопроект до 2 ноября. К проекту бюджета на следующий год подали более 2 тыс. правок, бюджетный комитет Рады предложил парламентариям учесть полностью или частично 772 предложения, а 1404 – отклонить.

3 ноября на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета ко второму чтению. При доработке правительство увеличило доходы бюджета на 13 млрд грн, расходы на 15 млрд грн.

Законопроект о государственном бюджете Украины депутаты рассматривают в трех чтениях. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Гордон
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