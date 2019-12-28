Кабмин одобрил мировое соглашение с Газпромом

Кабмин одобрил мировое соглашение с российским Газпромом.
"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании Газпром к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе , обнародованном на сайте правительства.
Подписывать соглашение правительство уполномочило министра юстиции Дениса Малюську.
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Как отмечается, мировое соглашение касается урегулирования вопроса относительно штрафа АМКУ против Газпрома на 7,4 млрд долларов.
Украина и РФ договорились с 1 января 2020 отменить взаимные претензии по газовым вопросам.
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