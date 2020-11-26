Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проект бюджета на 2021 год.

Соответствующее решение поддержали чиновники.

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"Чтобы оперативно передать данный документ в ВР предлагаю сейчас принять его технико-юридическими правками", - отметил премьер-министра Денис Шмыгаль.

26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021. Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будут внесены в парламент для второго чтения до конца текущей недели.