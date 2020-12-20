Кабмин не учел предложения нардепов в Бюджет-2021: Разумков объяснил почему

Кабинет министров Украины не учел много народных депутатов Украины, при подготовке проекта бюджета на 2021. Причиной этого является ограниченный объем средств, которым владели правительства, при планировании документа.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пише УНН.
"Если мы говорим о том, что сделала Верховная Рада, то сначала тот проект, который был поддержан в первом чтении он был существенно доработан предложениями народными депутатами и отправлен в Кабинет министров. К сожалению, очень многие аспекты, которые поднимали народные депутаты Украины, в том числе - я, не были учтены при рассмотрении и подготовке этого документа ко второму чтению", - отметил Разумков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расширили помощь по частичной безработице
Спикер парламента отметил, что на это есть и объективные причины.
"Есть ограниченный объем средств, предусмотренных в бюджете. Мы не можем завтра принять закон, хотя я понимаю, что за это проголосует вся Верховная Рада (где была бы - ред.) Минимальная заработная плата 20 000 гривен, прожиточный минимум - 10 (тысяч гривен - ред.). Это физически невозможно, ведь это будет только бумагу. А за этим ничего стоять не будет ", - подытожил Разумков.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным. Он заявил, что все предусмотренные нынешним бюджетом социальные обязательства будут выполнены.
В принятом на этой неделе госбюджете на 2021 год основное увеличение расходов предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи (+19 млрд грн).
Комментарии