Кабмин назначил руководителя новосозданной налоговой службе

Автор: zbruc.eu

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланов главой Государственной налоговой службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 мая.

На эту должность на последнем этапе, кроме Верланова, претендовали заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

Верланов набрал наибольше баллов. По результатам оценки, комиссия рекомендовала Кабинету министров назначить его председателем Государственной налоговой службы.

37-летний Верланов учился во Львове. Окончил юридический факультет и получил квалификацию магистра права. Позже получил научную степень кандидата юридических наук.

В 2008-2015-х работал в должности юриста в одной из компаний "большой четверки" - PricewaterhouseCoopers. С июля 2015-го до июля 2018-го занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Украины Sayenko Kharenko.

Параллельно был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине. С 2016-го является членом Общественного совета добродетели, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (делегирован Ассоциацией юристов Украины).

Заместителем министра финансов работал с 26 июля 2018-го.

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6 марта Кабинет министров Украины утвердил положение о реформировании Государственной фискальной службы в налоговую и таможенную службы. Они будут подотчетны Министерству финансов. Соответствующая реформа заложена в тексте меморандума МВФ с Украиной.