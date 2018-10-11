Кабмин может отложить повышение цены на газ

Постановление о спеццене для населения действует до 18 октября. Фото: slovoidilo.ua

Правительство может продлить действие специального обязательства относительно льготных условий продажи газа населению.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Поскольку еще продолжаются переговоры, возможно, нам придется еще какие-то дополнения вносить в это постановление, усиливать социальную защиту людей. Все зависит от того, на какие решения мы выйдем в ходе переговорного процесса с международными партнерами. Если к этому времени не будет достигнута договоренность, то не исключаю, что могут и дальше продолжить специальные обязательства", - сказал Рева.

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Рост цены на газ - одно из 4 условий для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Во время пребывания миссии МВФ в Украине говорили, что до 15 октября Кабинет министров примет решение о повышении стоимости газа для населения на 23% от текущей цены.