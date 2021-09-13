Кабмин изменил правила карантина в Украине

К постановлению о карантине одобрили изменения. Фото: ua.news

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения в постановление о карантине.

Планировалось, что правительство внесет изменения в правила карантина, в частности, в части привилегий для вакцинированных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пока подробности неизвестны. Кабинет министров еще не публиковал решение об изменениях.

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Ранее правительство анонсировало, что нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планировал ввести новый вид ковид-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

43% украинский поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии, что это обернется снижением благосостояния для большинства людей.