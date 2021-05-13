К Тупицкому пришли с обыском

В доме Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский, проходит обыск. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований.
Следователи ГБР пришли по адресу его проживания в 6:00 в четверг.
Обыск проводят в присутствии Тупицкого, его жены, двух детей и адвоката.
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"Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.
В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования.
Судебное заседание, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
Ранее президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.
В декабре прошлого года офис генерального прокурора сообщал, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
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