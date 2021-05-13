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четверг, 13 мая 2021 09:28

К Тупицкому пришли с обыском

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К Тупицкому пришли с обыском
Обыск начался в шесть утра. Фото: rbc.ua

В доме Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский, проходит обыск. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований.

Следователи ГБР пришли по адресу его проживания в 6:00 в четверг.

Обыск проводят в присутствии Тупицкого, его жены, двух детей и адвоката.

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"Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.

В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования.

Судебное заседание, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.

Ранее президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.

В декабре прошлого года офис генерального прокурора сообщал, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

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