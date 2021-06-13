К нам едет глава ОБСЕ

Анн Линде едет в Украину. Фото: slovoidilo.ua

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 13-15 июня посетит Украину.

Рабочий визит состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает МЗС.

Ключевыми темами переговоров Кулебы и Линде станут ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Украины, урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

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Министры также уделят внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличению объемов торговли и инвестиций, укреплению взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Во время визита председатель ОБСЕ посетит зону проведения операции объединенных сил и ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ.

15 июня Кулеба и Линде проведут совместную пресс-конференцию.

Посла Португалии в Украине Антониу Машаду пригласили в Министерство иностранных дел Украины. Обсудили позицию Португалии в контексте подготовки заявления Европейского Союза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма.