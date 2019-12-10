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К концу года в Украину вернутся 72 политзаключенных - Зеленский

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К концу года в Украину вернутся 72 политзаключенных - Зеленский
Зеленский рассказал об обмене военнопленными. Фото: Сегодня

До конца года в Украину могут вернуться 72 политзаключенных.

"Ну, это сложно, но мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи в "нормандском формате".

Обмен "всех на всех" состоится после согласования всех списков обеими сторонами.

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7 сентября состоялся первый этап обмена пленными в формате "35 до 35". В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих и Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

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