Из-за угрозы российского вторжения Франция отправит войска в Румынию

Отправки военных проходят из-за напряженной ситуации с Россией. Фото: Reuters

Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает Khaleej Times.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что причиной этого являются опасения российского вторжения в Украину. Вопросы отправки войск обсудили в четверг в Румынии.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон отметил готовность отправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО заявили об отсутствии у РФ планов полномасштабного вторжения в Украину - СМИ

"Готовность Франции идти дальше и в рамках НАТО взять на себя обязательство выполнять новые миссии... в частности, в Румынии", - сказал Макрон.

По словам Парли, сейчас ожидается встреча с членами НАТО.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину 7-8 февраля вместе с коллегой Германии Анналеной Бербок. Они попытаются оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.