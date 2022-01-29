Из-за угрозы российского вторжения Франция отправит войска в Румынию

Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО.
Об этом сообщает Khaleej Times.
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что причиной этого являются опасения российского вторжения в Украину. Вопросы отправки войск обсудили в четверг в Румынии.
Тогда президент Франции Эммануэль Макрон отметил готовность отправки.
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"Готовность Франции идти дальше и в рамках НАТО взять на себя обязательство выполнять новые миссии... в частности, в Румынии", - сказал Макрон.
По словам Парли, сейчас ожидается встреча с членами НАТО.
Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину 7-8 февраля вместе с коллегой Германии Анналеной Бербок. Они попытаются оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.
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