Из-за токсичных персонажей, приближенных к Коломойскому, встреча Зеленского и Байдена под угрозой - политолог

Ковалев считает, что окружение притягивает к Зеленскому новых токсичных персонажей. Фото: facebook.com/andriy.kovalov

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом под угрозой из-за токсического окружения президента Украины. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал политолог Андрей Ковалев.

По его словам, встреча Зеленского и Байдена будет постоянно переноситься, или, возможно, будет отменена из-за невыполнения Зеленским определенного домашнего задания.

"Среди требований, которые выдвинули американцы к Зеленскому, есть, в частности, и требование избавиться от "токсичных людей" в окружении. Но Зеленский упорно не хочет этого делать. Я не раз говорил, что токсическое окружение Зеленского - это его самое слабое место. Именно оно толкает его в пропасть", — отмечает политолог.

Ковалев добавляет, что такое окружение притягивает к Зеленскому новых токсичных персонажей вроде городского головы Днепра Бориса Филатова.

"Политические эксперты заявляют, и это подтверждается из моих источников в ОП, что Офис президента будет использовать мэра Днепра Филатова как технического кандидата на выборах президента против Кличко. Понятно, что команда Филатова и Корбана - это бизнес-партнеры и друзья Коломойского. А очевидно, что нет более раздражающей для американцев фигуры, чем олигарх Коломойский", — добавляет политолог.

Напомним, ранее юрист и аналитик Андрей Вигиринский в блоге на "Лига.нет" писал, что команда Владимира Зеленского рассматривает мэра Днепра Бориса Филатова в качестве технического кандидата на выборах президента в противовес городскому голове Киева Виталию Кличко.

Он добавляет, что этот ситуативный альянс видно и по тому, как Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан снизили градус критики в адрес главы государства. Как подтверждение версии: прекращение преследования городского головы Днепра со стороны полиции, прокуратуры и СБУ.

Ранее аналитики также обращали внимание на близость семьи заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко к действующей власти Днепра. Отец Тимошенко последние две каденции был депутатом областного совета от политической партии "Укроп", основателем которой был Геннадий Корбан, близкий друг и бизнес-партнер Бориса Филатова.