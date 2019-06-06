Из-за действий Бойко оппозиционные силы могут не попасть в парламент

Судебные разбирательства в отношении политической деятельности Юрия Бойко продолжаются. Решением Киевского окружного административного суда был установлен запрет внесения каких-либо изменений в политической партии "Оппозиционный блок", а также изменений в составе ее учредителей. Затем последовала апелляция на данное решение. Но 3 июня в суд поступило новое исковое заявление от члена "Оппозиционного блока", одессита Виктора Сергеевича Слободенюка. И суд опять принял решение о запрете каких-либо изменений в ПП "Оппозиционный блок" соучредителем которого до сих пор является Бойко.

Завтра, 7 июня 2019 г., в Киеве должен пройти съезд политической партии "Оппозиционная платформа "За життя", на котором состоится выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины от данной политсилы. Список возглавит один из лидеров платформы Бойко. Однако накануне стало известно, что Бойко юридически не может быть кандидатом в нардепы от партии "Оппозиционная платформа "За життя", поскольку до сих пор числится в списке учредителей политикой партии "Оппозиционный блок".

Действия Бойко ставят под сомнения не только его дальнейшую политическую карьеру, но и возможность присутствия партий "Оппозиционная платформа "За життя" и "Оппозиционный блок" в Верховной Раде.

Напомним, в декабре 2018 года между лидерами партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и Борисом Колесником возник конфликт по вопросу стратегического позиционирования партии в политической жизни Украины. В результате конфликта произошел раскол в партии. А народный депутат Украины Сергей Ларин обратился с иском в Киевский окружной административный суд в отношении действий Министерства юстиции. В результате суд принял решение о запрете внесения каких-либо изменений в политической партии "Оппозиционный блок", а также изменений в составе ее учредителей. Фактически, данным решением Бойко будучи лидером нового политического объединения "Оппозиционная платформа "За життя", оставался в числе учредителей "Оппозиционного блока".

В соответствии со статьей 6 Закона Украины "О политических партиях Украины", гражданин Украины может находиться одновременно лишь в одной политической партии. А ст. 53 "Закона о выборах" четко предусматривает невозможность избрания кандидатом от политической силы члена другой политической партии. Следует отметить, что судебные разбирательства в отношении членства Бойко в политических силах "Оппозиционная платформа "За життя" и "Оппозиционный блок" до сих пор продолжаются.

Соответственно Бойко не может быть кандидатом в народные депутаты Украины от партии "Оппозиционная платформа "За життя". Именно поэтому на предыдущих президентских выборах Бойко был зарегистрирован как независимый кандидат.

В случае же завтрашнего выдвижения Бойко в кандидатом в народные депутаты Украины от "Оппозиционная платформа "За життя", политическая сила будет лишена возможности участия в выборах. Под вопросом становится и участие "Оппозиционного блока" в предстоящих парламентских выборах.