Известный блогер назвал членов будущего правительства партии "За життя": Монтян, Суркис, Бондаренко

Известный блогер назвал членов будущего правительства в случае победы на выборах партии Вадима Рабиновича "За життя".

Список обнародовал на своей странице в Facebook политолог Кирилл Сазонов. Источник этой информации Сазонов указал интригующе: "Скажем так, ходят слухи. Умному достаточно".

Итак, министерские портфели будут распределены следующим образом:

Татьяна Монтян – глава Министерства Юстиции Украины

Григорий Суркис – Министерство по делам семьи, молодежи и спорта

Елена Бондаренко – Министр по региональному развитию

Евгений Комаровский – Министр здравоохранения

Кроме того, ожидается, что Виктор Пилипишин станет кандидатом в мэры Киева.

Политолог также отмечает "необъяснимое и странное отсутствие там [в предвыборном списке "За життя", - ред.] на ключевых позициях давнего соратника Вадима Рабиновича - Евгения Мураева.

Напомним, что на одном из украинских телеканалов прошло голосование, в рамках которого зрители определили лучших менеджеров по 5 основным и стратегически важным направлениям развития страны.

В команду "За життя", по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (мир и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).

Отметим также, по словам Рабиновича "У партии "За життя" высокий уровень доверия на юго-востоке Украины, неплохой рейтинг в центре и есть перспектива роста рейтинга на западе нашей страны".