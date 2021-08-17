Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком

Вовнянко написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком. Фото: DW

Охранная фирма приближенного к Виктору Медведчуку нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного обеспечивала безопасность шестого президента и теневого владельца "95 квартала" Владимира Зеленского.

Об этом написал известный блогер Дмитрий "Калинчук" Вовнянко в Facebook.

"Еще в январе 2020 года, когда Банковая заявляла, что Зеленский якобы работал в Омане, где арендовал для отдыха элитный сверхдорогой отель, его охраняли не только работник УГО, но и частная охранная фирма "Шторм", связанная с коллегой Медведчука", - пишет Вовнянко.

"История была искажена провластными блогерами, когда на днях авто Зеленского в сопровождении автомобилей "Шторм" неожиданно увидели во время заезда на роскошную виллу Медведчука, где он отбывает якобы тяжелый для него домашний арест. Панически опасаясь утечки информации, все решили свалить ... опять на Порошенко", - отметил блогер.

"Дело в том, что контакты с кумом Путина Медведчуком разрушают до основания образ "государственника", который тщательно лепят Зеленскому. Однако такие случаи, как сегодняшняя инсталляция совка на Аллее Небесной Сотни, постоянно напоминают, кем является Зеленский самом деле" - подчеркнул Вовнянко.

"Остается догадываться о какой новой измену мог договариваться Зеленский "государственник" с наиболее пророссийским олигархом", - резюмирует блогер.