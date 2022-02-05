Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину

Израиль будет блокировать поставки своего оружия Украине. Фото: Pexels

Минобороны Израиля сообщило Эстонии, Латвии и Литве, что их возможный запрос о передаче Украине оружия израильского производства будет отклонен.

Об этом сообщил Breaking Defense.

Это произошло после оглашения странами Балтии о полученном разрешении США на передачу Украине оружия американского производства.

Как и в США, у Израиля есть правила для конечных потребителей по оружию. Страна-покупатель может отправить оборудование третьей стороне только с разрешения первоначального производителя.

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"Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства", - говорится в сообщении.

В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию не подтвердили, Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию.

"Все, что имеет хоть малейшее отношение к ситуации в Украине, подразумевает рассмотрение возможных последствий на очень высоком уровне", - пояснил израильский эксперт в области обороны.

Власти Израиля не верят в возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел Яир Лапид. Он сказал, что Израиль попал в сложную ситуацию. Вторая по величине еврейская община живет в России, а пятая – в Украине.