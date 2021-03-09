Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена

В Киеве на XVIII съезде судей в состав Высшего совета правосудия выбрали 3 новых судей.

Так, членами ВРП избрали Сергей Болотина, Валерия Сухова и Виталия Салихова. Они приняли присягу. Трансляция заседания велась в Facebook.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания 4-го члена ВРП съезд проведет повторное голосование.

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Стоит отметить, что работа съезда судей продлится еще 2 дня. Планируется избрание еще одного члена ВРУ, судьи Конституционного Суда и переизбрания Совета судей Украины.

Очередной съезд судей Украины начался 9 марта в Киеве. Под стенами Президент отеля собралась акция против съезда. Люди держали плакаты "Имитация судебной реформы", "Политзаключенным - волю", фотографии заключенных общественного деятеля Сергея Стерненко и ветерана русско-украинской войны Андрея Антоненко, фото министра Арсена Авакова с надписью "Долой черт".